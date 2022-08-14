Мельникова: тренер болеет за «Спартак». Показывал, как МакSим пела на Кубке — очень круто

Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала, что её тренер болеет за московский «Спартак», и поделилась впечатлениями от выступления певицы МакSим перед финальным матчем Кубка России по футболу.

«У меня тренер болеет за «Спартак». Показал мне, как певица МакSим пела на Кубке России — это было очень круто», — передаёт слова Мельниковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Ангелина Мельникова является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года, чемпионкой Олимпийских игр − 2020 в командном первенстве, бронзовым призёром ОИ-2020 в личном многоборье и вольных упражнениях, серебряным призёром ОИ-2016 в командном первенстве. Спортсменке 22 года.