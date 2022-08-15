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Гимнастка Мельникова: век спортсмена короткий, а нашим отстранением нам перекрывают дорогу

Гимнастка Мельникова: век спортсмена короткий, а нашим отстранением нам перекрывают дорогу
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Российская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр – 2020 в командном первенстве Ангелина Мельникова рассказала о своих переживаниях в связи с отстранением спортсменов из России от международных соревнований.

«Было непросто, когда нас отстранили, переживала, потому что век спортсмена короткий и хочется взять максимум от своей карьеры. А с этим отстранением получается, что нам перекрывают дорогу. Это всё сложно осознать: как правильно поступить дальше.

Были слёзы, когда я узнала про отстранение? Нет, слёз не было. Были разочарование и надежда, что всё будет хорошо, не хотелось в это отстранение верить, что это происходит. Сейчас, смотря на положительную динамику в теннисе, когда наши спортсмены всё равно там выступают, все наши спортсмены в разных видах спорта, как и мы, надеются на лучшее. Сейчас будет проходить отбор на чемпионат мира, на который мы, к сожалению, не едем, и это задевает, потому что отобраться на Олимпийские игры тоже надо», — сказала Мельникова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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