Винер — о заявлении Макларена: очень положительная подвижка. Это греет душу

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер прокомментировала слова главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по расследованию дела, связанного с допинг-скандалом на Олимпиаде-2014 в Сочи, Ричарда Макларена, который призвал допустить российских спортсменов на мировую арену.
«Считаю, что это очень положительная подвижка. Макларен известен своим строгим, принципиальным характером, он был очень жесток и строг по отношению к России. Он не считался нашим соратником. Приятно, что он всё это высказал. Это греет душу, что такой человек выступил в защиту наших спортсменов», — приводит слова Винер «Матч ТВ».
Напомним, ранее Макларен заявил, что спортсмены не имеют отношения к событиям в политике.
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