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Полька Александра Лисовска стала чемпионкой Европы в марафоне

Полька Александра Лисовска стала чемпионкой Европы в марафоне
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Сегодня, 15 августа, в утренней программе был разыгран первый комплект наград на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия). Определилась тройка призёров в женском марафоне.

Титул чемпионки Европы завоевала польская бегунья Александра Лисовска, преодолевшая дистанцию за 2 часа 28 минут 36 секунд. Второе место у представительницы Хорватии Матеа Парлов Коштро, которая отстала от победительницы соревнований на шесть секунд (2:28.42). Бронзовая медаль у спортсменки из Нидерландов Нинке Бринкман (2:28.52).

Также сегодня будут определены победители и призёры в мужском марафоне, толкании ядра и в беге на 10 000 метров у женщин.

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике завершится 21 августа.

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