Тренер Ласицкене: у нас есть цель продолжать работать. Мы наметили себе Париж и идём туда

Геннадий Габрилян — тренер российской легкоатлетки, прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что они готовятся к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году.

«Пока у нас есть цель продолжать работать. Мы наметили себе Париж и идём туда. Если бесконечно рассуждать о том, состоятся для нас эти Игры, не состоятся, тогда вообще зачем жить? Жить надо мечтами», — приводит слова Габриляна RT.

Отметим, что сейчас спортсменам из России запрещено участвовать в международных турнирах из-за конфликта событий на Украине.

Мария Ласицнене является Олимпийской чемпионкой 2020 года, а также чемпионкой Европы и мира. В начале этого месяца она одержала победу на чемпионате России, который проходил в Чебоксарах.