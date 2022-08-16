Тренер Ласицкене: у нас есть цель продолжать работать. Мы наметили себе Париж и идём туда
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Геннадий Габрилян — тренер российской легкоатлетки, прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, рассказал, что они готовятся к Олимпийским играм в Париже, которые состоятся в 2024 году.
«Пока у нас есть цель продолжать работать. Мы наметили себе Париж и идём туда. Если бесконечно рассуждать о том, состоятся для нас эти Игры, не состоятся, тогда вообще зачем жить? Жить надо мечтами», — приводит слова Габриляна RT.
Отметим, что сейчас спортсменам из России запрещено участвовать в международных турнирах из-за конфликта событий на Украине.
Мария Ласицнене является Олимпийской чемпионкой 2020 года, а также чемпионкой Европы и мира. В начале этого месяца она одержала победу на чемпионате России, который проходил в Чебоксарах.
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