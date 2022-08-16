Призёр Олимпиады-2016 в женской борьбе Валерия Коблова завершила карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года в женской борьбе Валерия Коблова сообщила, что завершила карьеру и заняла должность главного тренера женской сборной Московской области.
29-летняя Коблова выступала в весовой категории до 58 кг. Валерия завоевала серебро на Играх в Рио-де-Жанейро, дважды становилась призёром чемпионатов мира, выиграла чемпионат Европы – 2014.
«Я завершила карьеру из-за того, что сейчас всё сошлось вместе. И травмы, конечно – я на протяжении всего года работала и боролась на обезболивающих. Но ничего не афишировала, да и к чему, это же мои проблемы. А вторая причина – своего рода выгорание, потому что предыдущий год был трудным и неудачным. И я для себя поняла, что всё надо делать вовремя и сейчас мне нужно идти дальше. Но основная причина – это колено, если бы не травма, я бы ещё находилась в спортивной форме и боролась бы.
И сейчас на Всероссийскую Спартакиаду в Казань я уже приеду в качестве главного тренера сборной Московской области по женской борьбе. Также буду выполнять функции начальника команды. Сейчас мне стало даже интереснее работать, потому что передо мной стоят другие цели и мне надо решать другие вопросы. Самое главное – что я осталась в борьбе, которую очень люблю. Хотя теперь и в другом статусе. И мне хочется развиваться в этом направлении», – приводит слова Кобловой «РИА Новости Спорт».
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