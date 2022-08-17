Синхронистка Колесниченко: за победу на Олимпиаде дают ₽ 4 млн. Что на них можно купить?

Трёхкратная олимпийская чемпионка синхронистка Светлана Колесниченко порассуждала о призовых, которые получают в её виде спорта, и сравнила их с зарплатами футболистов.

«Как накопить на жизнь после спорта? Мы же не можем накопить денег, купить что-нибудь и после ничего не делать. Я даже не буду сравнивать свою зарплату с той, что у футболистов, иначе плакать захочется, я за всю жизнь, наверное, столько не заработаю. Поэтому наша цель – за время в спорте найти ту тропу, по которой пойдёшь дальше. Было бы здорово инвестировать, но деньги совсем не те. За победу на Олимпиаде дают 4 млн рублей. Вот что на них можно купить?» — приводит слова Колесниченко ТАСС.

Светлана также является 16-кратной чемпионкой мира и 11-кратной чемпионкой Европы.