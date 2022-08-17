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Неподдельная радость британского спринтера Азу от бронзы дебютного ЧЕ. Видео

Неподдельная радость британского спринтера Азу от бронзы дебютного ЧЕ. Видео
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Самые яркие эмоции от завоевания медали в беге на 100 метров на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), испытал не победитель, итальянец Ламонт Марсель Джейкобс, а бронзовый призёр – 21-летний британец Иеремия Азу. На своём первом в карьере взрослом чемпионате Европы Азу не только с первой попытки попал на пьедестал, но и установил личный рекорд – 10,13 секунды.

Не беда, что Джейкобс и другой британец Зарнел Хьюз выбежали из 10 секунд. Азу к такому результату не стремился, зато с весьма скромным временем он опередил всех остальных в борьбе за бронзу и теперь будет гораздо увереннее чувствовать себя в эстафете 4х100 метров, где вполне может рассчитывать на ещё одну медаль.

Видео можно посмотреть на канале European Athletics в YouTube. Права на видео принадлежат European Athletics.

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