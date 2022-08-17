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«От выступления Маши Ласицкене мурашки бежали». Чемпион Европы — об эмоциях на Олимпиаде

«От выступления Маши Ласицкене мурашки бежали». Чемпион Европы — об эмоциях на Олимпиаде
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Чемпион Европы по лёгкой атлетике российский десятиборец Илья Шкуренёв рассказал, чем особенно запомнились ему Олимпийские игры — 2020, которые прошли летом 2021 года в Токио.

«Самыми запоминающимися моментами Олимпиады для меня были выступления Маши Ласицкене и Анжелики Сидоровой. Это было очень круто и эмоционально. Оба выступления, я даже не могу выбрать что-то одно.
Мурашки бежали, эмоции невероятные. Не знаю, как это описать. Я так не переживал, наверное, даже когда сам выступал. Во время своего выступления ты знаешь, что себя контролируешь, а там я ничего не контролировал (улыбается), там они всё контролировали, а я просто хотел, чтоб они выиграли. Битвы у них были жёсткие», — сказал Шкуренёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Ильёй Шкуренёвым читайте утром 18 августа.

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