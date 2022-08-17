Александр Ярёменко рассказал, какие призовые получат волейболисты за победу в Спартакиаде

Генеральный директор Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, какие призовые команды регионов получат за участие во всероссийской Спартакиаде по волейболу.

«Спартакиада — это полностью государственное мероприятие. Могу сказать, что рассказывали нам организаторы, но никакой официальной информации больше не было, кроме нескольких совещаний. Тогда рассматривался вопрос системы классификации спортивных званий. Была таблица премиальных выплат за медали. Насколько это состоится, гарантировать не могу. От 360 до 480 тысяч рублей за первое место. Но это не было официальным документом. Будем надеяться, что раз Спартакиада продлится до 2 октября, то будет время, чтобы понять, какие премии будут назначены со стороны Минспорта. Предполагаю, тогда и будут выдаваться премии», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.