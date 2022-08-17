Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Александр Ярёменко рассказал, какие призовые получат волейболисты за победу в Спартакиаде

Александр Ярёменко рассказал, какие призовые получат волейболисты за победу в Спартакиаде
Комментарии

Генеральный директор Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко рассказал, какие призовые команды регионов получат за участие во всероссийской Спартакиаде по волейболу.

«Спартакиада — это полностью государственное мероприятие. Могу сказать, что рассказывали нам организаторы, но никакой официальной информации больше не было, кроме нескольких совещаний. Тогда рассматривался вопрос системы классификации спортивных званий. Была таблица премиальных выплат за медали. Насколько это состоится, гарантировать не могу. От 360 до 480 тысяч рублей за первое место. Но это не было официальным документом. Будем надеяться, что раз Спартакиада продлится до 2 октября, то будет время, чтобы понять, какие премии будут назначены со стороны Минспорта. Предполагаю, тогда и будут выдаваться премии», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Новость по теме
«Проводим для галочки?» Сергей Тетюхин — об организации Спартакиады по волейболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022