«Мероприятие авральное, это форс-мажор». В ВФВ ответили Тетюхину на критику Спартакиады

Генеральный директор Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко отреагировал на недовольство директора «Белогорья» Сергея Тетюхина организацией всероссийской Спартакиады по волейболу.

«Меня тоже удивило, честно говоря, что такой уровень трансляций. Надо понимать, что соревнования проводят не спортивные федерации, а министерство спорта совместно с дирекцией проведения спортивных мероприятий. Да, спортивный регламент сделали мы, организовали участие команд. А остальные функции за организаторами.

Задача на первом плане — спортивная составляющая. Да, мы готовы производить сигнал, показывать зрителям, делать рекламу, пытаться популяризировать эти игры, но в основном тут должна быть спортивная составляющая, тем более в такой сезон. Зрители и так могли не прийти, а на ТВ если начнутся 25 видов спорта, то вообще можно было не попасть на экран. В августе месяце ты не привлечёшь много зрителей на трибуны, в такую-то жару. Волейбол продвигаем насколько можем, через все наши ресурсы. Но продвижение этого мероприятия делал организатор.

Вижу, что никто ничего не сделал в Москве в плане рекламы, никто и не знает толком, что Спартакиада проходит — только те, кто интересуется. Есть вопросы и претензии к организации и к условиям размещения спортсменов, многое приходится покупать, даже воду, чтобы она была на арене. Но Спартакиада только в последний момент была назначена, времени не было подготовиться: первый блин комом! Поэтому мы приняли решение сосредоточиться на спортивной части.

Такое мероприятие надо очень хорошо готовить. Спартакиада народов СССР длилась в течение 4–5 месяцев. Мероприятие авральное, это форс-мажор, так что не будем слишком сильно пугаться», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.