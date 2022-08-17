Финка Мурто выиграла ЧЕ в прыжках с шестом, но не превзошла результат Сидоровой
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На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования женщин в прыжках с шестом. Победу одержала финская спортсменка Вильма Мурто с результатом 4,85 метра, что является повторением рекорда соревнований, который был показан в 2018 году греческой спортсменкой Екатерини Стефаниди. На первенстве континента 2022 года Стефаниди стала второй с результатом 4,75 метра, по попыткам опередив словенку Тину Шутей.
Напомним, лучший результат сезона в мире (4,91) был показан Анжеликой Сидоровой на чемпионате России в Чебоксарах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины. Шест
1. Вильма Мурто (Финляндия) – 4,85.
2. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75.
3. Тина Шутей (Словения) – 4,75.
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