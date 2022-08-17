Финка Мурто выиграла ЧЕ в прыжках с шестом, но не превзошла результат Сидоровой

На чемпионате Европы по лёгкой атлетике, который проходит в Мюнхене (Германия), завершились соревнования женщин в прыжках с шестом. Победу одержала финская спортсменка Вильма Мурто с результатом 4,85 метра, что является повторением рекорда соревнований, который был показан в 2018 году греческой спортсменкой Екатерини Стефаниди. На первенстве континента 2022 года Стефаниди стала второй с результатом 4,75 метра, по попыткам опередив словенку Тину Шутей.

Напомним, лучший результат сезона в мире (4,91) был показан Анжеликой Сидоровой на чемпионате России в Чебоксарах.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Женщины. Шест

1. Вильма Мурто (Финляндия) – 4,85.

2. Екатерини Стефаниди (Греция) – 4,75.

3. Тина Шутей (Словения) – 4,75.