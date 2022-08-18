Финский легионер Лаури Керминен продолжит выступать за московское «Динамо»

Либеро Лаури Керминен остается в московском «Динамо», сообщает пресс-служба клуба. Финский легионер выступает в составе бело-голубых с сезона-2020/2021.



«Выступая за «Динамо», Лаури Керминен подтвердил статус одного из лучших либеро европейского волейбола. Как и другие игроки, он внес весомый вклад в успехи «Динамо» последних двух лет. Керминен – очень яркий и нестандартный волейболист, за игрой которого всегда интересно наблюдать болельщикам. Ожидаем от Лаури столь же успешных выступлений и в предстоящем сезоне», − сказал главный тренер динамовцев Константин Брянский.



«Мы очень рады, что, несмотря на все сложности, Лаури Керминен принял решение продолжить карьеру в составе московского «Динамо». Наш клуб сделает все возможное, чтобы финский спортсмен был огражден от различных негативных факторов и смог полностью сконцентрироваться на волейболе, помогая команде одерживать все новые победы», − приводит слова спортивного директора «Динамо» Сергея Заиченко официальный сайт московского клуба.

Играя за «Динамо», Керминен стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России и победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.