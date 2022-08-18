В латвийской федерации прокомментировали отказ Елизаветы Полстяной выступать за сборную

Генеральный секретарь латвийской федерации гимнастики Наталия Прокофьева прокомментировала решение Елизаветы Полстяной отказаться от выступлений за сборную Латвии по художественной гимнастике, заявив, что эмоции спортсменки взяли верх над здравым смыслом при принятии такого решения.

«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации её эмоции взяли верх над здравым смыслом. Мы со своей стороны сделали всё, чтобы найти разумный компромисс. Как бы то ни было, окончательное решение было принято ей самой», — цитирует Прокофьеву ТАСС.

Напомним, ранее уроженка Москвы Полстяная заявила, что больше не будет выступать за Латвию, которую представляла на международной арене с 2018 года. Причиной такого решения стал отказ Латвии включить спортсменку в состав сборной на чемпионат мира, если она не откажется от российского гражданства.