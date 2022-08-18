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Греческий легкоатлет призвал дать медаль британцу, которого наказали на чемпионате Европы

Греческий легкоатлет призвал дать медаль британцу, которого наказали на чемпионате Европы
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Олимпийский чемпион, греческий легкоатлет Митиадис Тентоглу, который выиграл золотую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Мюнхене (Германия), прокомментировал решение лишить британца Джейкоба Финчем-Дьюкса второго места после протеста французов.

«На мой взгляд, они должны разделить бронзовую медаль, потому что это бред», − написал Митиадис Тентоглу в социальной сети.

Напомним, представитель Великобритании Джейкоб Финчем-Дьюкс остался без серебряной медали в прыжках в длину на чемпионате Европы по лёгкой атлетике. После протеста команды Франции в его лучшем прыжке судьи усмотрели заступ. Спортсмен был отодвинут на пятое место, когда уже успел отпраздновать второе.

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