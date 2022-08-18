Синхронист Мальцев: украинки получили награду ЧМ, но на их грубейшие ошибки закрыли глаза

Четырёхкратный чемпион мира, синхронист Александр Мальцев выразил мнение, что сборная Украины по синхронному плаванию незаслуженно заняла призовое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), который проходил с 18 июня по 4 июля.
«Сборная Украины получила награду за выступление с грубейшими, на мой взгляд, ошибками. Но все закрыли на это глаза. Кроме того, на турнире было большое число политических тем, которые обычно запрещено использовать, а в этот раз это всё, наоборот, активно продвигалось.
Это чисто моё мнение. Но если посмотреть выступление женского дуэта в технической программе, то легко заметить, что одна из спортсменок в конце забыла связку и делала совершенно другие движения. Это увидит даже обычный зритель. Кроме того, некоторые элементы были исполнены с большими ошибками. Но оценки выставлены так, будто судьи заранее знали, какие именно оценки нужно ставить. С теми помарками, которые сделали девочки, любая другая команда точно осталась бы без медалей», — цитирует Мальцева «RT на русском».
Напомним, в марте Международная федерации плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
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