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Синхронист Мальцев: украинки получили награду ЧМ, но на их грубейшие ошибки закрыли глаза

Синхронист Мальцев: украинки получили награду ЧМ, но на их грубейшие ошибки закрыли глаза
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Четырёхкратный чемпион мира, синхронист Александр Мальцев выразил мнение, что сборная Украины по синхронному плаванию незаслуженно заняла призовое место на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия), который проходил с 18 июня по 4 июля.

«Сборная Украины получила награду за выступление с грубейшими, на мой взгляд, ошибками. Но все закрыли на это глаза. Кроме того, на турнире было большое число политических тем, которые обычно запрещено использовать, а в этот раз это всё, наоборот, активно продвигалось.

Это чисто моё мнение. Но если посмотреть выступление женского дуэта в технической программе, то легко заметить, что одна из спортсменок в конце забыла связку и делала совершенно другие движения. Это увидит даже обычный зритель. Кроме того, некоторые элементы были исполнены с большими ошибками. Но оценки выставлены так, будто судьи заранее знали, какие именно оценки нужно ставить. С теми помарками, которые сделали девочки, любая другая команда точно осталась бы без медалей», — цитирует Мальцева «RT на русском».

Напомним, в марте Международная федерации плавания (FINA) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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