Свищёв не верит, что ВАДА и МОК отстранят Норвегию после нарушения антидопинговых правил

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на сообщения о возможном отстранении норвежских спортсменов от международных соревнований за нарушение антидопингового кодекса.

«Думаю, что вряд ли кто-то норвежскую команду отстранит. Но звоночек тревожный, и он прозвучал. Если честно — справедливый. Потому что уже много лет и спортсмены, и тренеры не только нашей страны указывали на странные обстоятельства, по которым терапевтическое разрешение почему-то у норвежских атлетов часто используется. Я был не в курсе, что есть некий закон, который запрещает без согласия родителей тестирование на запрещённые препараты. Хотя во всём мире действуют совсем другие правила.



Почему в Норвегии разрешено то, что запрещено в других странах для спортсменов? Звонок прозвучал. Норвежская команда его услышала. Я не верю, что их отстранят. Думаю, что норвежцы придут к какому-то консенсусу с МОК и ВАДА. Сам факт, что это есть — это позитивно и правильно. Все должны жить по одним правилам», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.