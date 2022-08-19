Журова: если в ВАДА не скажут ни слова Норвегии, это не борьба с допингом, а политика

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что Норвегию могут лишить права проводить международные соревнования из-за нарушения антидопингового кодекса ВАДА.

«Если не будет расследования, будет странно. Раз вышло всеобщее обсуждение, хотелось бы посмотреть, будет вести себя так, как в случае с нами, антидопинговое агентство Великобритании и Америки. Если в ВАДА сейчас не скажут ни слова Норвегии, то это не борьба с допингом, а всё-таки, как мы говорили, политика. Антидопинговые агентства должны сказать, что это крупное нарушение. Очень интересно, как отреагируют.



Наказание? Нужно смотреть совокупность. Потому что и к нам был один из упрёков такого порядка. Но доказано не было. Меня в этой истории удивляет следующее: норвежцы закон же не вчера приняли. Сколько этот закон уже работает? То есть сколько лет не проверяли детей такого возраста. Можно предполагать, что ряд детей есть в сборных по разным видам спорта. Я не думаю, что Норвегию отстранят от Олимпийских игр. Думаю, что сделают замечание. Может, кто-нибудь знал, что кто-то из детей выступает на допинге и постоянно обыгрывал его ребёнка и не тестировался. Соответственно, накопился такой гнев внутри страны и кто-то начал об этой ситуации сигнализировать.



Норвегия — одна из лучших в ряде видов спорта. Без них будет неинтересно смотреть соревнования. Но у всех всегда есть сомнения, а почему они так феноменально выступают. А чисто ли всё там? Если факты есть, нужно реагировать», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.