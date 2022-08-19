Британец Фрейзер впервые выиграл многоборье в спортивной гимнастике на чемпионате Европы

Представитель Великобритании Джо Фрейзер стал первым мужчиной-гимнастом с острова, выигравшим многоборье в спортивной гимнастике на чемпионате Европы.

Своё выступление в многоборье Фрейзер начал в четверг с вольных упражнений, где он заработал 13,633 балла. Затем получил от судей 14,600 балла за выступление на коне, на кольцах — 14,266, на опорном прыжке — 14,300, на параллельных брусьях — 15,066. Перекладина стала для него последним снарядом, где он получил 13,700 балла. Итоговая оценка чемпиона составила 85,565 балла. Второе и третье места заняли представители Турции − Ахмет Ондер и Адем Асил соответственно.

Чемпионат Европы по летним видам спорта — 2022 проходит в Мюнхене (Германия) с 11 по 21 августа.

Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Многоборье. Мужчины



1. Джо Фрейзер (Великобритания) – 85,565.

2. Ахмет Ондер (Турция) – 85,131.

3. Адем Асил (Турция) – 84,465.