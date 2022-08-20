Француженка Лоана Лекомт впервые выиграла ЧЕ по маунтинбайку в кросс-кантри
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23-летняя француженка Лоана Лекомт выиграла соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).
Представительница Франции завершила дистанцию за 1 час 28 минут и 4 секунды. Второе место с отставанием в 37 секунд заняла соотечественница Лоаны − Паулин Ферран Прево. Бронзовым призёром стала представительница Нидерландов Анне Терпстра.
Вчера, 19 августа, в аналогичной дисциплине среди мужчин золотую медаль выиграл британец Томас Пидкок.
Маунтинбайк. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины. Кросс-кантри
1. Лоана Лекомт (Франция) – 1:28,04.
2. Паулин Ферран Прево (Франция) – 1:28,41.
3. Анне Терпстра (Нидерланды) – 1:31,12.
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