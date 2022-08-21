Лорена Вибес выиграла шоссейную велогонку на чемпионате Европы

Голландская велогонщица Лорена Вибес стала победительницей шоссейной гонки на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).

Серебряной медали удостоена итальянка Элиза Бальзамо. Третье место заняла соотечественница Элизы − Ракеле Барбиери, ранее ставшая чемпионкой Европы в омниуме на треке. Лидеры заканчивали дистанцию в одной группе, и судьба медалей определилась на финише.

Велошоссе. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

Женщины. 129,8 км



1. Лорена Вибес (Нидерланды).

2. Элиза Бальзамо (Италия).

3. Ракеле Барбиери (Италия).

Лорена Вибес является первой в истории победительницей этапа престижной женской веломногодневки «Тур де Франс», которая проходила с 24 по 31 июля 2022 года.