Лорена Вибес выиграла шоссейную велогонку на чемпионате Европы
Поделиться
Голландская велогонщица Лорена Вибес стала победительницей шоссейной гонки на чемпионате Европы по летним видам спорта − 2022, который проходит в Мюнхене (Германия).
Серебряной медали удостоена итальянка Элиза Бальзамо. Третье место заняла соотечественница Элизы − Ракеле Барбиери, ранее ставшая чемпионкой Европы в омниуме на треке. Лидеры заканчивали дистанцию в одной группе, и судьба медалей определилась на финише.
Велошоссе. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия
Женщины. 129,8 км
1. Лорена Вибес (Нидерланды).
2. Элиза Бальзамо (Италия).
3. Ракеле Барбиери (Италия).
Лорена Вибес является первой в истории победительницей этапа престижной женской веломногодневки «Тур де Франс», которая проходила с 24 по 31 июля 2022 года.
Комментарии
- 21 августа 2022
-
16:59
-
16:19
-
15:43
-
15:33
-
14:11
-
12:38
-
12:29
-
12:28
-
12:17
-
11:59
-
00:15
-
00:06
-
00:00
- 20 августа 2022
-
23:49
-
23:22
-
22:44
-
21:14
-
20:13
-
19:56
-
19:36
-
19:23
-
19:03
-
18:40
-
17:48
-
17:34
-
16:46
-
16:26
-
16:05
-
15:35
-
14:52
-
14:13
-
11:59
-
10:48
-
00:27
-
00:08
Партнерский контент