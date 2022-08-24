Российская легкоатлетка Макаренко сожалеет, что не сменила гражданство семь лет назад

Чемпионка России в беге на 100 метров Кристина Макаренко рассказала о том, как соревноваться, будучи отстранённой от участия в международных стартах.

С 2015 года российские легкоатлеты могли принимать участие в международных турнирах, только получив нейтральный статус. В 2022 году большинство российских спортсменов отстранены из-за ситуации на Украине.

«Что значит победа на чемпионате России? Ничего. Сохранение заработной платы. Какие эмоции? От чего? У меня даже нет соперниц. Хотя, чтобы бежать быстро спринт, нужно иметь кого-то рядом, эмоции, другую обстановку, людей других рядом, чтобы было интересно. Я уже шесть лет не выступала нигде, кроме как на России. Сколько лет было, когда случился бан? 18. Когда всё началось, все думали, сейчас-сейчас и всё пройдёт. Если честно, очень жалею, что рядом не было человека, который бы меня подтолкнул уже на тот момент что-то изменить. Паспорт? Да.

Грустные глаза? У меня такие глаза уже на протяжении шести лет. Не хочу плакать (плачет). Я просто устала. Когда говорят «без вины виноватый», то же самое. Все пять лет думала, что должно случиться, чтобы я получила этот грёбаный статус. Почему я вообще должна его получать, не понимаю. И происходит опять вот это… Зачем? (Плачет).

Самое грустное, что, когда мы (поколение, которое сейчас выступает) закончим, никого вообще не останется. Мы последние. Те, кто может что-то показать, быть конкурентоспособным на европейском уровне. Зачем людям сейчас идти в лёгкую атлетику? Для чего? Это никому не надо», — сказала Макаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.