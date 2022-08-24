Тренер Анжелики Сидоровой: лёгкая атлетика в России скатилась в дно

Светлана Абрамова, тренер серебряного призёра Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелики Сидоровой, рассказала о положении дел в российской лёгкой атлетике.

«Всё плохо. Я говорю, но меня обвиняют, что всем хорошо, а мне одной плохо. А у нас на самом деле всё очень плохо. Лидеров остались единицы, нынешний руководитель федерации говорит, что у нас молодёжи не на кого равняться. По сути, она списывает этих лидеров в утиль. Я не знаю, как можно работать с молодёжью, когда у этого резерва нет ориентиров, а ориентиры – это вот они (показывает на Сидорову).

Проблема в том, что те люди, которые руководят, они не понимают. Нужно сначала признать наличие глобальных проблем. Если признаёшь, то пытаешься найти пути решения проблем и начинаешь реализовывать что-то. Но на первом этапе уже стопор, потому что для них всё нормально.

Лёгкая атлетика в России скатилась в дно. Самый доступный вид спорта, самый красивый, основа всего спорта вообще. Умение двигаться, прыгать, бегать – это основы, общая физподготовка – это всегда лёгкая атлетика. Любой вид спорта возьми, в основе лежит лёгкая атлетика. И мы, оказывается, сейчас на самом дне. Нет условий, маленькие зарплаты, тренеры молодые не идут работать, пожилые уходят, их опыт никому не нужен. Кто будет заниматься с детьми, если нет тренеров молодых? Люди, значимые в лёгкой атлетике, они оказываются не нужны. Анжелика не нужна, Маша (Ласицкене) не нужна. Это та правда, которую не хотят слышать и которая не нравится.

По сути, последние несколько лет мы только и заняты тем, что выгрызаем своё право быть лидерами, спортсменами, право тренироваться, выступать постоянно. Причём здесь, внутри», — сказала Абрамова в интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.