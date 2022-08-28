Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная США одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по волейболу

Сборная США одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по волейболу
Комментарии

Сборная США обыграла команду Болгарии в матче 2-го тура чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении. Встреча проходила на арене «Сподек» (Катовице, Польша) и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 26:24) в пользу американцев.

В составе США самыми результативными стали экс-доигровщик «Зенита» Мэттью Андерсон, Тори Дефалко и Аарон Расселл, записавшие на свой счёт по 10 очков. У Болгарии 15 баллов набрал диагональный Цветан Соколов.

Болгарская сборная вела в заключительном сете 24:21, однако не сумела удержать преимущество и отдала победу соперникам.

Для США эта победа стала второй на турнире. До этого команда Джона Спироу в трёх сетах одолела Мексику. В 3-м туре американцам предстоит сыграть с Польшей. Болгария потерпела второе поражение на чемпионате мира. Ранее болгарские волейболисты уступили полякам и теперь сразятся с Мексикой. Матчи запланированы на 30 августа.

Новость по теме
Сборная Германии обыграла сборную Камеруна на ЧМ по волейболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022