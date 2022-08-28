Сборная США одержала вторую победу подряд на чемпионате мира по волейболу

Сборная США обыграла команду Болгарии в матче 2-го тура чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении. Встреча проходила на арене «Сподек» (Катовице, Польша) и завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 26:24) в пользу американцев.

В составе США самыми результативными стали экс-доигровщик «Зенита» Мэттью Андерсон, Тори Дефалко и Аарон Расселл, записавшие на свой счёт по 10 очков. У Болгарии 15 баллов набрал диагональный Цветан Соколов.

Болгарская сборная вела в заключительном сете 24:21, однако не сумела удержать преимущество и отдала победу соперникам.

Для США эта победа стала второй на турнире. До этого команда Джона Спироу в трёх сетах одолела Мексику. В 3-м туре американцам предстоит сыграть с Польшей. Болгария потерпела второе поражение на чемпионате мира. Ранее болгарские волейболисты уступили полякам и теперь сразятся с Мексикой. Матчи запланированы на 30 августа.