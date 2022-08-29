Шубенков: организацией Спартакиада нас порадовала, всё как на Бриллиантовой лиге

Победитель и неоднократный призёр чемпионатов мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал, что его впечатлила организация Всероссийской Спартакиады.
«Своей организацией Спартакиада нас порадовала, всё как на Бриллиантовой лиге. В аэропорту нас встретили, в гостиницу отвезли, накормили, на стадион тоже возят, хотя я рядом живу и хожу пешком. Всегда бы так, и все старты были бы такие прикольные. Я не склонен говорить, что у нас уже всё замечательно, но работа идёт и выводы по организации соревнований уже делаются. На мой взгляд, завершение сезона достойное. Настоящий праздник, спасибо Челябинску», — приводит слова Шубенкова пресс-служба Спартакиады.
Сергей Шубенков стал чемпионом в беге на 110 метров с барьерами на Всероссийской Спартакиаде по летним видам спорта, которая проходит в Челябинске.
Шубенков преодолел дистанцию за 13,30 секунды. Второе место занял Анатолий Киселёв (13,74), тройку призёров замкнул Артём Макаренко (13,79).
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