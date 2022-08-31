Американский волейболист: Польше помогли не только болельщики, но и судья

Доигровщик сборной США по волейболу Тори Дефалко заявил, что в матче с командой Польши на чемпионате мира хозяевам помогали не только болельщики, но и судья.
Команды Польши и США, досрочно вышедшие в плей-офф, играли за первое место в подгруппе. Так как хозяева чемпионата мира одержали победу со счётом 3:1, то велика вероятность, что при успешном прохождении первого раунда те же соперники встретятся вновь уже в четвертьфинале.
«Польша – очень хорошая команда. С ней всегда тяжело играть на её площадке, и мы ожидали очень сложной встречи. Со второй партии соперники стали играть лучше. Полякам помогали не только болельщики, но и судья.
Я не могу быть доволен своей игрой. Это определённо был не лучший мой матч. Надеюсь, что мы ещё сыграем с Польшей и возьмём реванш. Это отличный турнир со множеством сильных команд», — приводит слова Дефалко Przeglad Sportowy.
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