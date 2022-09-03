Глава Всероссийской федерации плавания Сальников рассказал об общении с руководством FINA

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о взаимоотношениях с Международной федерацией плавания (FINA).

После начала спецоперации на Украине FINA перенесла все текущие международные соревнования из России и отстранила российских спортсменов от участия в стартах под своей эгидой.

«На рабочем уровне мы общаемся с руководством FINA, и те соревнования, которые планировались к проведению в нашей стране, находятся в отложенном статусе. Уверен, что когда обстановка изменится, то у нас будут и этапы Кубка мира, и чемпионаты.

Надеюсь, что здравомыслие не умерло: появляется всё больше и больше людей, которые оценивают ситуацию объективно. Думаю, мы придём к более правильному пониманию того, что происходит», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 сентября.