Глава Всероссийской федерации плавания Сальников рассказал об общении с руководством FINA

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал о взаимоотношениях с Международной федерацией плавания (FINA).
После начала спецоперации на Украине FINA перенесла все текущие международные соревнования из России и отстранила российских спортсменов от участия в стартах под своей эгидой.
«На рабочем уровне мы общаемся с руководством FINA, и те соревнования, которые планировались к проведению в нашей стране, находятся в отложенном статусе. Уверен, что когда обстановка изменится, то у нас будут и этапы Кубка мира, и чемпионаты.
Надеюсь, что здравомыслие не умерло: появляется всё больше и больше людей, которые оценивают ситуацию объективно. Думаю, мы придём к более правильному пониманию того, что происходит», — сказал Сальников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.
Полностью интервью с Владимиром Сальниковым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 сентября.
- 3 сентября 2022
-
18:09
-
17:38
-
17:21
-
15:42
-
13:36
-
12:53
-
12:04
-
10:32
-
06:45
-
00:44
- 2 сентября 2022
-
23:19
-
22:56
-
22:46
-
22:23
-
21:44
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:40
-
15:54
-
13:26
-
13:05
-
12:38
-
11:54
-
11:41
- 1 сентября 2022
-
23:44
-
19:40
-
19:39
-
19:00
-
18:37
-
17:31
-
16:29
-
16:09
-
15:07
-
14:04