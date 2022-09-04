Украина одержала четвёртую победу подряд в квалификации женского ЧЕ-2023 по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу переиграла Португалию в квалификации чемпионата Европы, который пройдёт в 2023 году.
Украинки уверенно расправились со своими соперницами со счётом 3:0 (25:21, 25:16, 25:11). Для победительниц матча эта виктория стала четвёртой кряду. До этого Украина обыграла команду Кипра — 3:0 (25:17, 25:14, 25:9) и в упорном матче оказалась сильнее венгерской сборной — 3:2 (23:25, 25:16, 25:16, 26:28, 15:12). Также волейболистки одолели Португалию — 3:0 (25:21, 25:16, 25:12).
После 4-го тура в группе C Украина идёт на первом месте (11 очков), следом расположилась Венгрия (10 баллов), на третьем месте — Португалия (три очка), замыкает турнирную таблицу Кипр, не выигравший за четыре матча ни сета. В следующем круге украинки сыграют с Венгрией.
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