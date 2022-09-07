Капитан сборной Франции по волейболу объяснил поражение от Италии в четвертьфинале ЧМ
Поделиться
Капитан и связующий сборной Франции по волейболу Бенжамен Тоньютти прокомментировал поражение от команды Италии на тай-брейке четвертьфинального матча чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении (2:3).
«В конце четвёртой партии были неоднозначные решения судей, которые нам не помогли. Но мы не будем оправдываться этим. У нас была возможность взять три-четыре очка в четвёртой партии, именно там мы проиграли матч. На нас сильно давила подача итальянцев. Это физически внушительная команда, которая оказывает большое давление на подаче и на блоке против нашей обороны. Мы допустили много ошибок в атаке, как, впрочем, и на всём турнире. Сильно разочарованы», — приводит слова Тоньютти L'Équipe.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:36
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:22
-
00:02
- 7 сентября 2022
-
23:52
-
23:34
-
23:03
-
22:27
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:06
-
20:00
-
18:39
-
17:45
-
14:45
-
14:17
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:20
-
10:12
-
08:00
-
00:30
- 6 сентября 2022
-
23:47
-
23:32
-
23:23
-
21:47
-
20:01
-
19:58
-
19:24
Партнерский контент