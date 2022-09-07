Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Капитан сборной Франции по волейболу объяснил поражение от Италии в четвертьфинале ЧМ

Капитан сборной Франции по волейболу объяснил поражение от Италии в четвертьфинале ЧМ
Комментарии

Капитан и связующий сборной Франции по волейболу Бенжамен Тоньютти прокомментировал поражение от команды Италии на тай-брейке четвертьфинального матча чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении (2:3).

«В конце четвёртой партии были неоднозначные решения судей, которые нам не помогли. Но мы не будем оправдываться этим. У нас была возможность взять три-четыре очка в четвёртой партии, именно там мы проиграли матч. На нас сильно давила подача итальянцев. Это физически внушительная команда, которая оказывает большое давление на подаче и на блоке против нашей обороны. Мы допустили много ошибок в атаке, как, впрочем, и на всём турнире. Сильно разочарованы», — приводит слова Тоньютти L'Équipe.

Новость по теме
Итальянские волейболисты вышли в полуфинал ЧМ-2022, на тай-брейке обыграв Францию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022