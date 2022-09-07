Капитан сборной Франции по волейболу объяснил поражение от Италии в четвертьфинале ЧМ

Капитан и связующий сборной Франции по волейболу Бенжамен Тоньютти прокомментировал поражение от команды Италии на тай-брейке четвертьфинального матча чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении (2:3).

«В конце четвёртой партии были неоднозначные решения судей, которые нам не помогли. Но мы не будем оправдываться этим. У нас была возможность взять три-четыре очка в четвёртой партии, именно там мы проиграли матч. На нас сильно давила подача итальянцев. Это физически внушительная команда, которая оказывает большое давление на подаче и на блоке против нашей обороны. Мы допустили много ошибок в атаке, как, впрочем, и на всём турнире. Сильно разочарованы», — приводит слова Тоньютти L'Équipe.