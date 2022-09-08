«Не скажу, что спорт вне политики. Это наивно». Мамун – об отстранении российского спорта
Поделиться
Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась об известной фразе «Спорт вне политики».
В настоящей момент российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из-за политической ситуации.
«Я не скажу, что спорт вне политики. Это очень наивная фраза. Но я так считала, когда сама была в спорте. Спортсмены могут так считать, когда они внутри, в этом стеклянном куполе тренируются и больше ничего не видят. Их единственная цель – это Олимпийские игры, и тогда, да, спорт для них, действительно, вне политики», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
10:36
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:00
-
00:22
-
00:02
- 7 сентября 2022
-
23:52
-
23:34
-
23:03
-
22:27
-
22:00
-
21:00
-
20:52
-
20:06
-
20:00
-
18:39
-
17:45
-
14:45
-
14:17
-
13:36
-
13:03
-
12:44
-
12:20
-
10:12
-
08:00
-
00:30
- 6 сентября 2022
-
23:47
-
23:32
-
23:23
-
21:47
-
20:01
-
19:58
-
19:24
Партнерский контент