«Не скажу, что спорт вне политики. Это наивно». Мамун – об отстранении российского спорта

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась об известной фразе «Спорт вне политики».

В настоящей момент российские спортсмены отстранены от участия в международных турнирах из-за политической ситуации.

«Я не скажу, что спорт вне политики. Это очень наивная фраза. Но я так считала, когда сама была в спорте. Спортсмены могут так считать, когда они внутри, в этом стеклянном куполе тренируются и больше ничего не видят. Их единственная цель – это Олимпийские игры, и тогда, да, спорт для них, действительно, вне политики», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь: