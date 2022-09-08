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Гимнастка Мамун оценила решение президента не запрещать спортсменам выступать на Олимпиаде

Гимнастка Мамун оценила решение президента не запрещать спортсменам выступать на Олимпиаде
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Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун оценила решение президента России не запрещать спортсменам выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане, когда страну впервые лишили флага и гимна.

«Думаю, президент не имел морального права так сделать. Если бы это случилось, то для меня это бы стало огромным разочарованием. Даже когда у нас отобрали флаг и гимн, все соперники знали, из какой мы страны. Весь мир прекрасно знает, откуда приехали Женя Медведева и Алина Загитова, которые своими победами до этого заслужили право выступить на Олимпийских играх.

Я считаю, что всё было сделано верно. Потому что сейчас уже никто в мире и не вспомнит, был ли флаг, когда наши девочки выигрывали, и играл ли гимн», — сказала Мамун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Чесалиным и Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Маргаритой Мамун читайте здесь:

«Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой «Для политиков Олимпиада ничего не значит». Смелое интервью с нашей гимнасткой-чемпионкой
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