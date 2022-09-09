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ВФЛА извинилась перед российскими легкоатлетами и назвала причину задержки выплат призовых

ВФЛА извинилась перед российскими легкоатлетами и назвала причину задержки выплат призовых
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) принесла извинения спортсменам за несвоевременную выплату призовых за этапы серии турниров «Королева российского спорта» — аналога Бриллиантовой лиги.

«Приносим свои извинения спортсменам и тренерам. Задержка произошла из-за огромного количества заявок на выплаты призовых, которые мы не успели обработать. Гарантируем, что все призовые будут выплачены в полном объёме», — сообщили в пресс-службе ВФЛА в ответ на официальный запрос «Чемпионата» о причинах отсутствия выплат призовых.

Серия турниров «Королева российского спорта» проходила с 23 апреля по 18 августа и насчитывала 18 этапов. Самые большие призовые (500 тыс. рублей) полагались победителю в номинации «Абсолютный лидер».

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