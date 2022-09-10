Сборная Италии попросила перенести время финала ЧМ-2022 по волейболу

Мужская сборная Италии по волейболу попросила организаторов чемпионата мира – 2022 перенести старт финала соревнований на 15 минут, если она выйдет в решающую стадию.
Напомним, за выход в финал итальянцы сразятся с командой Словении. Их матч пройдёт сегодня, 10 сентября, и начнётся в 22:00 мск.
«Итальянцы хотят сыграть возможный финал в 22:15, потому что в это время у них есть «телевизионное окно» после игрового шоу, во время которого зрители с удовольствием смотрят телевизор. Для них это прайм-тайм», — приводит слова президента Федерации волейбола Польши Себастьяна Свидерски Sport. TVP.
Чемпионат мира по волейболу 2022 года был перенесён из России и проходит на территории Польши и Словении. В другом полуфинале сойдутся команды Польши и Бразилии.
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