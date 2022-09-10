Италия одолела Словению в полуфинале чемпионата мира по волейболу

Сборная Италия на арене «Сподек» (Катовице, Польша) в трёх сетах расправилась с командой Словении и вышла в финал чемпионата мира по волейболу среди мужчин.
Итальянцы одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). В составе победителей отметились доигровщик Даниеле Лавия (13 очков) и диагональный Юри Романо (11 баллов). У Словении самыми результативными стали доигровщики Клемен Чебуль (13) и Тине Урнаут (11).
В финальной встрече чемпионата мира по волейболу сборная Италии встретится с Польшей, которая в другом полуфинале в пяти сетах переиграла бразильцев — 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12).
Действующим чемпионом мира является команда Польши. Мировое первенство проходит с 26 августа по 11 сентября.
Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.
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