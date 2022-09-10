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Италия одолела Словению в полуфинале чемпионата мира по волейболу

Италия одолела Словению в полуфинале чемпионата мира по волейболу
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Сборная Италия на арене «Сподек» (Катовице, Польша) в трёх сетах расправилась с командой Словении и вышла в финал чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Итальянцы одержали победу со счётом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21). В составе победителей отметились доигровщик Даниеле Лавия (13 очков) и диагональный Юри Романо (11 баллов). У Словении самыми результативными стали доигровщики Клемен Чебуль (13) и Тине Урнаут (11).

ЧМ-2022 (м). 1/2 финала
10 сентября 2022, суббота. 22:00 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Словения

В финальной встрече чемпионата мира по волейболу сборная Италии встретится с Польшей, которая в другом полуфинале в пяти сетах переиграла бразильцев — 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12).

Действующим чемпионом мира является команда Польши. Мировое первенство проходит с 26 августа по 11 сентября.

Видеоролик доступен на YouTube-канале Volleyball World. Права на видео принадлежат FIVB.

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