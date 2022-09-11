Сборные Италии и Польши встретятся в финале чемпионата мира по волейболу — 2022

10 сентября стали известны финалисты мужского чемпионата мира по волейболу. Свои полуфинальные встречи выиграли команды Польши и Италии.

Сборная Польши в пяти сетах одолела Бразилию со счётом 3:2 (23:25, 25:18, 25:20, 21:25, 15:12). В другом матче 1/2 финала Италия расправилась с командой Словении — 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Диагональный Польши Бартош Курек входит в тройку самых результативных игроков турнира (92 очка). На втором месте идёт доигровщик Словении Клемен Чебуль (99 баллов). Лидирует бразильский волейболист Йоанди Леал Идальго (104 очка).

Бронзовую награду чемпионата мира разыграют Бразилия и Словения. Главные матчи мирового первенства пройдут 11 сентября на арене «Сподек» (Катовице, Польша).