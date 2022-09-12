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Наставник сборной Польши по волейболу прокомментировал поражение команды в финале ЧМ-2022

Наставник сборной Польши по волейболу прокомментировал поражение команды в финале ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Польши по волейболу Никола Грбич прокомментировал поражение команды в финальном матче чемпионата мира со сборной Италии (1:3).

«Что я сказал игрокам после игры? Что я горжусь ими. От того, как они прибавляли с первого дня турнира и как предъявляли к себе все больше и больше требований. Я, конечно, разочарован. Мы очень хорошо играли на протяжении всего турнира. Мы заслужили сыграть в финале. Мы играли против команды, которая показывает потрясающий уровень волейбола. Они просто был намного лучше. Они показали свой класс. Сегодня они были лучше. Нужно дождаться следующей встречи с ними, чтобы показать свое превосходство, — приводит слова Грбича Sport.pl.

Для Италии эта победа стала первой на чемпионатах мира за 24 года. Итальянцы прервали серию сборной Польши, которая выигрывала турнир два раза подряд (2014 и 2018).

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