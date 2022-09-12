Бывший тренер Польши: логичным исходом для поляков будет победа на Олимпийских играх

Экс главный тренер Польши Витал Хейнен, бравший с командой золотые награды ЧМ-2018, заявил, что для волейболистов этой сборной логичным исходом станет победа на Олимпийских играх.

«Конечно, все, наверное, надеялись на золото. И я думаю, что шанс получить его был. Думаю, все мы знаем, что эта история может закончиться только олимпийской медалью. Это будет логичный исход. Только тогда история станет полной. Но сегодня это лишь часть того, что мы должны увидеть. Польша снова в лидерах мирового волейбола, и это самое главное.

Сомневаюсь, что игроки могут быть недовольны этим сезоном. В конце концов, он был удивительным для многих из них. В составе сборной волейболисты вновь завоевали две медали, да и клубные успехи у них остались. Поляки кое-что доказали себе и другим. Они показали, что являются игроками мирового уровня без своих лидеров Кубяка и Джизги», — приводит слова Хейнена Sport.pl.