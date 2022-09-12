Итальянец Джаннелли, ставший MVP ЧМ по волейболу, повторил достижение Вячеслава Зайцева

Итальянский связующий и капитан сборной Италии Симоне Джаннелли получил приз MVP чемпионата мира по волейболу, который проходил с 26 августа по 11 сентября. Его команда в четырёх сетах в финале переиграла Польшу — 3:1 (22:25, 25:21, 25:18, 25:20).

Джаннелли также становился MVP на чемпионате Европы 2021 года, который был победным для Италии. Таким образом, Симоне Джаннелли — второй в истории и первый в XXI веке связующий, которого выбрали самым ценным игроком чемпионатов мира и Европы.

Ранее подобное удавалось только советскому игроку Вячеславу Зайцеву. Связующий в составе СССР был лучшим волейболистом мирового первенства в Буэнос-Айресе, а спустя три года завоевал титул MVP чемпионата Европы в Нидерландах.