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Ян Непомнящий лидирует на турнире по шахматам Фишера в Сент-Луисе после трёх туров

Ян Непомнящий лидирует на турнире по шахматам Фишера в Сент-Луисе после трёх туров
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Вице-чемпион Мира 2021 года, российский шахматист Ян Непомнящий лидирует на турнире по шахматам Фишера в Сент-Луисе (США) после трёх туров. Он обыграл россиянина Петра Свидлера, американцев Левона Ароняна и Хикару Накамуру.

Положение после трёх туров:

1. Ян Непомнящий (Россия) — 3,0.
2. Фабиано Каруана (США) — 2,5.
3-4. Левон Аронян (США) — 2,0.
3-4. Алиеза Фируджа (Франция) — 2,0.
5-7. Уэсли Со (США) — 1,5.
5-7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) — 1,5.
5-7. Леньер Домингес (США) — 1,5.
8. Хикару Накамура (США) — 1,0.
9-10. Пётр Свидлер (Россия) — 0.
9-10. Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) (Хорватия) — 0.

Шахматы Фишера − вариант шахмат, предложенный легендарным Бобби Фишером, чемпионом мира по шахматам 1972-1975 годов. Правила игры такие же, как и в стандартных шахматах, но начальное положение фигур перемешивается случайным образом.

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