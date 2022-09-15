Софья Великая рассказала об участии в видеоконференции МОК

Олимпийская чемпионка российская саблистка Софья Великая рассказала об участии в конференц-связи с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и спортсменами.
«Вчера МОК организовал конференц-связь, где были спортсмены всего мира. У меня была возможность от лица нашей комиссии озвучить все наши проблемы лично Томасу Баху. О дискриминации, о нарушении прав, нарушении Олимпийской хартии. О том, что всё, что происходит сейчас, нарушает права спортсменов и может привести к более серьезным последствиям.
Сегодня наши страны страдают, завтра — другие, и в дальнейшем олимпийского движения может просто не быть. Бах всё это озвучивал в своей речи. Он ответил, что для них это дилемма, а решение, которое они приняли, им было тяжело принять. В дальнейшем они будут думать, как с этой дилеммой разобраться», — приводит слова Софьи Великой ТАСС.
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