Федерация дзюдо Украины будет бойкотировать ЧМ-2022 в случае допуска россиян к турниру

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк рассказал, что Международная федерация дзюдо может допустить российских спортсменов на чемпионат мира.

«Сегодня у меня появилась информация из личных источников, что Международная федерация дзюдо (IJF) в последние дни, накануне чемпионата мира, все же заявит под нейтральным флагом команду России, как это было на турнире Grand Slam в Улан-Баторе. Если информация будет соответствовать действительности и такое окончательное решение IJF, то мы будем бойкотировать этот старт.

Спортсмены и тренеры проделали огромную работу, украинское дзюдо сейчас на подъёме, все очень мотивированные, все очень большие молодцы. Горжусь каждым тринадцати спортсменов, кто попал на турнир», — написал Кошляк в своей социальной сети.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 6 по 13 октября.