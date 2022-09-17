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Серебро Дарьи Варфоломеев стало первой медалью объединённой Германии в многоборье

Серебро Дарьи Варфоломеев стало первой медалью объединённой Германии в многоборье
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15-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев эмоционально отреагировала на новость о том, что завоёванное ею серебро чемпионата мира в индивидуальном многоборье стало первой в истории медалью в этом виде для Германии после объединения.

«Это на самом деле первая медаль в многоборье на чемпионатах мира для объединённой Германии? Я не знала! Это здорово. Мои родители позвонили мне и сказали: «Ты новая чемпионка мира в упражнении с булавами, ты понимаешь это?» По правде говоря, я до сих пор не понимаю», — сказала Варфоломеев после награждения.

Для Варфоломеев серебро в многоборье – четвёртая медаль на первенстве планеты в Софии. Ранее она стала чемпионкой мира в упражнении с булавами, а также завоевала серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.

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