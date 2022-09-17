Серебро Дарьи Варфоломеев стало первой медалью объединённой Германии в многоборье

15-летняя художественная гимнастка Дарья Варфоломеев эмоционально отреагировала на новость о том, что завоёванное ею серебро чемпионата мира в индивидуальном многоборье стало первой в истории медалью в этом виде для Германии после объединения.
«Это на самом деле первая медаль в многоборье на чемпионатах мира для объединённой Германии? Я не знала! Это здорово. Мои родители позвонили мне и сказали: «Ты новая чемпионка мира в упражнении с булавами, ты понимаешь это?» По правде говоря, я до сих пор не понимаю», — сказала Варфоломеев после награждения.
Для Варфоломеев серебро в многоборье – четвёртая медаль на первенстве планеты в Софии. Ранее она стала чемпионкой мира в упражнении с булавами, а также завоевала серебро в упражнении с мячом и бронзу в упражнении с обручем.
- 17 сентября 2022
-
23:05
-
22:34
-
22:17
-
21:03
-
20:18
-
20:03
-
12:56
- 16 сентября 2022
-
23:47
-
23:23
-
22:37
-
21:54
-
21:33
-
21:19
-
20:28
-
18:36
-
13:58
-
13:41
-
12:43
-
11:30
-
10:30
-
10:01
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:05
-
04:53
-
02:09
- 15 сентября 2022
-
23:54
-
23:21
-
23:15
-
22:58
-
22:45
-
22:45