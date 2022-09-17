Раффаэли, Варфоломеев и Николова принесли своим странам олимпийские квоты

Призёры чемпионата мира по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье София Раффаэли, Дарья Варфоломеев и Стиляна Николова принесли своим странам квоты на Олимпийские игры – 2024 в Париже. Благодаря успеху спортсменок по одной гимнастке смогут выставить на Играх Италия, Германия и Болгария. На чемпионате мира в Софии разыгрывались первые олимпийские квоты, остальные будут определены уже в 2023 году.

Золотую медаль завоевала итальянская гимнастка Раффаэли. Менее балла по сумме четырёх упражнений уступила победительнице экс-россиянка Варфоломеев, выступающая за Германию. Бронзовым призёром стала болгарка Николова.

Для Раффаэли это четвёртое золото чемпионата мира — 2022, для Варфоломеев – четвёртая медаль. Ранее Раффаэли выиграла все отдельные виды, кроме упражнения с булавами, победа в котором досталась Варфоломеев.