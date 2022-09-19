Дмитрий Губерниев объяснил, почему Россию «надолго» отстранили от мирового спорта

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему считает, что российских спортсменов надолго отстранили от международных соревнований.

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдёт. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернёт в ближайшее время.

В лыжах всё же есть немного другой коленкор, там без России соревнования становятся неинтересными. В биатлоне о нас почти не вспоминают. Но здесь, опять же, надо оставаться реалистами. На чемпионате мира по водным видам спорта те же синхронистки спокойно разыграли медали без нас и были счастливы. Никто не спрашивал, почему не было русских. Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим. Это время российские спортсмены проведут вдалеке от Франции и Италии», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

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