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Дмитрий Губерниев объяснил, почему Россию «надолго» отстранили от мирового спорта

Дмитрий Губерниев объяснил, почему Россию «надолго» отстранили от мирового спорта
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему считает, что российских спортсменов надолго отстранили от международных соревнований.

«Я не вижу выхода из ситуации. В этом смысле я не пессимист, а реалист. Удивляют люди, которые ждут, что что-то произойдёт. Якобы не может такого быть, что нас отстранят надолго. Но я уверен, что никто нас никуда не вернёт в ближайшее время.

В лыжах всё же есть немного другой коленкор, там без России соревнования становятся неинтересными. В биатлоне о нас почти не вспоминают. Но здесь, опять же, надо оставаться реалистами. На чемпионате мира по водным видам спорта те же синхронистки спокойно разыграли медали без нас и были счастливы. Никто не спрашивал, почему не было русских. Кто-то отдельно что-то говорит, но наверху ничего не происходит. В этом смысле я считаю, что это надолго, и призываю всех готовиться к тому, что ближайшие две Олимпиады мы пропустим. Это время российские спортсмены проведут вдалеке от Франции и Италии», — приводит слова Губерниева «РИА Новости Спорт».

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