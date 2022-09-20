Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российские волейболисты выиграли первый матч под руководством Брянского

Российские волейболисты выиграли первый матч под руководством Брянского
Комментарии

Мужская сборная России по волейболу в первом матче под руководством главного тренера «Динамо» Константина Брянского в Москве уверенно победила национальную команду Беларуси со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

В стартовом составе россиян на площадке появились динамовцы Павел Панков (капитан), Илья Власов, Ярослав Подлесных, Романас Шкулявичус и Евгений Баранов, а также Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива» и Дмитрий Волков из казанского «Зенита».

Хозяева имели преимущество в течение всего матча. Относительно серьёзное сопротивление белорусы оказали во втором сете, когда гостям удалось повести со счётом 17:15.

Женская и мужская сборные России проводят серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Российские волейболистки уже выиграли оба матча, мужские команды завтра, 21 сентября, встретятся вновь.

Волейбол. Товарищеский матч. Мужчины

Россия – Республика Беларусь – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022