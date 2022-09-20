Российские волейболисты выиграли первый матч под руководством Брянского

Мужская сборная России по волейболу в первом матче под руководством главного тренера «Динамо» Константина Брянского в Москве уверенно победила национальную команду Беларуси со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

В стартовом составе россиян на площадке появились динамовцы Павел Панков (капитан), Илья Власов, Ярослав Подлесных, Романас Шкулявичус и Евгений Баранов, а также Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива» и Дмитрий Волков из казанского «Зенита».

Хозяева имели преимущество в течение всего матча. Относительно серьёзное сопротивление белорусы оказали во втором сете, когда гостям удалось повести со счётом 17:15.

Женская и мужская сборные России проводят серию международных товарищеских матчей с соперниками из Беларуси на Волейбольной арене «Динамо» в Москве. Российские волейболистки уже выиграли оба матча, мужские команды завтра, 21 сентября, встретятся вновь.



Волейбол. Товарищеский матч. Мужчины

Россия – Республика Беларусь – 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).