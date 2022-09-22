Поздняков — о мобилизации: считаем служение Родине почётной обязанностью каждого

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался на тему возможного призыва спортсменов в армию по частичной мобилизации, объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 сентября.

«ОКР формирует олимпийскую команду, действующие члены сборной находятся в компетенции Центра спортивной подготовки и министерства спорта, поэтому вопрос, скорее, нужно адресовать туда. Но с точки зрения ОКР мы, являясь гражданами страны, считаем служение Родине почётным долгом и почётной обязанностью каждого гражданина, в том числе членов сборных команд», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что спортсменов, выступающих за ЦСКА, мобилизуют в последнюю очередь