Поздняков — о мобилизации: считаем служение Родине почётной обязанностью каждого
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался на тему возможного призыва спортсменов в армию по частичной мобилизации, объявленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 сентября.
«ОКР формирует олимпийскую команду, действующие члены сборной находятся в компетенции Центра спортивной подготовки и министерства спорта, поэтому вопрос, скорее, нужно адресовать туда. Но с точки зрения ОКР мы, являясь гражданами страны, считаем служение Родине почётным долгом и почётной обязанностью каждого гражданина, в том числе членов сборных команд», — приводит слова Станислава Позднякова ТАСС.
Ранее сообщалось, что спортсменов, выступающих за ЦСКА, мобилизуют в последнюю очередь
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