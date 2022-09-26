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Сёстры Аверины выложили парное фото. Никита Нагорный отреагировал

Сёстры Аверины выложили парное фото. Никита Нагорный отреагировал
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Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки выложили парное фото.

На пост отреагировал олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный.

«Так и знал, что Дина выше!» — написал он в комментариях.
«Не выше. У нас обувь разная», — ответили Дина и Арина.
«И кто в это поверит?» — заметил Никита.

Фото: из личного архива сестёр авериных

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

Медаль чемпионата мира досталась необычной гимнастке. Выглядит как ребёнок, но ей уже 17! Медаль чемпионата мира досталась необычной гимнастке. Выглядит как ребёнок, но ей уже 17!

Сёстры Аверины показали, какие подарки получили на день рождения:

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