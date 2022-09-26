Сёстры Аверины выложили парное фото. Никита Нагорный отреагировал

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины опубликовали новый пост в своих социальных сетях. Спортсменки выложили парное фото.

На пост отреагировал олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный.

«Так и знал, что Дина выше!» — написал он в комментариях.

«Не выше. У нас обувь разная», — ответили Дина и Арина.

«И кто в это поверит?» — заметил Никита.

Фото: из личного архива сестёр авериных

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

Сёстры Аверины показали, какие подарки получили на день рождения: