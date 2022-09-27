Источник: генсек ОКР, пятикратная чемпионка ОИ Анастасия Давыдова покинула Россию

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на скан соответствующего письма, появившегося в социальных сетях.

Также сообщается, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали; о её планах они не знают.

Также Давыдова — 13-кратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Анастасия — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почёта, ордена Дружбы.

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