Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Источник: генсек ОКР, пятикратная чемпионка ОИ Анастасия Давыдова покинула Россию

Источник: генсек ОКР, пятикратная чемпионка ОИ Анастасия Давыдова покинула Россию
Комментарии

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова покинула Россию. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на скан соответствующего письма, появившегося в социальных сетях.

Также сообщается, что 39-летняя Давыдова не планирует возвращаться в страну. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали; о её планах они не знают.

Также Давыдова — 13-кратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Она выступала в дуэте с Анастасией Ермаковой. Анастасия — кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Почёта, ордена Дружбы.

«Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России «Возможно, нам стоит понять русских». Как мир биатлона отреагировал на отстранение России

Также посмотрите видео: почему российские синхронистки всех побеждают на летних Олимпийских играх?

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022