«Дыма без огня не бывает». Сергей Карякин — об обвинениях Магнуса Карлсена в адрес Ниманна

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал слова 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена об американском гроссмейстере Хансе Моке Ниманне.

В начале сентября Карлсен покинул турнир серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от 19-летнего Ниманна. Тогда известные шахматисты и блогеры заподозрили американца в мошенничестве. Карлсен вновь встретился с Ниманном в 6-м туре онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup и неожиданно сдался уже на втором ходу. Вскоре после этого он обвинил его в жульничестве.

«Не читал внимательно обвинения со стороны Карлсена: видел только на английском языке — на русском ещё не успел. Проблема читерства в шахматах очень серьёзная — никто никаких действий не предпринимал годами. Скажу по своему опыту, что участвовал в сильнейших международных соревнованиях и практически нигде не было либо никаких мер, либо были абсолютно формальные, которые при желании можно было очень легко обойти. Проблема действительно есть… Но читерил ли Ниманн — у меня ответа нет, потому что его вина не доказана — не пойман с поличным.

То, что Ниманн читерил в онлайн-турнирах, — это факт. Поэтому к нему отношение довольно предвзятое. Но дыма без огня не бывает, как говорится», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам: