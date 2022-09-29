Известен состав групп полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди женщин

Стал известен состав групп полуфинального раунда розыгрыша Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Матчи пройдут с 27 по 30 октября.
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на конкурсной основе определила место проведения «Финала Четырех» (16-18 декабря) – Тула.
Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Полуфинальный этап
Группа «А» (место проведения матчей — Калининград)
«Локомотив» (Калининградская область)
«Ленинградка» (Санкт-Петербург)
«Динамо» (Краснодар)
«ЮЗГУ-Атом» (Курская область)
Группа «Б» (Екатеринбург)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
«Протон» (Саратов)
«Динамо-Метар» (Челябинск)
«Спарта» (Нижний Новгород)
Группа «В» (Красноярск)
«Динамо» (Москва)
«Динамо-Ак Барс» (Казань)
«Енисей» (Красноярск)
«Минчанка» (Минск)
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