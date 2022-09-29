Известен состав групп полуфинального этапа Кубка России по волейболу среди женщин

Стал известен состав групп полуфинального раунда розыгрыша Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Матчи пройдут с 27 по 30 октября.



Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на конкурсной основе определила место проведения «Финала Четырех» (16-18 декабря) – Тула.



Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани. Полуфинальный этап

Группа «А» (место проведения матчей — Калининград)

«Локомотив» (Калининградская область)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург)

«Динамо» (Краснодар)

«ЮЗГУ-Атом» (Курская область)



Группа «Б» (Екатеринбург)

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

«Протон» (Саратов)

«Динамо-Метар» (Челябинск)

«Спарта» (Нижний Новгород)



Группа «В» (Красноярск)

«Динамо» (Москва)

«Динамо-Ак Барс» (Казань)

«Енисей» (Красноярск)

«Минчанка» (Минск)

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